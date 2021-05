Sistema Penitenciário do Pará divulga critérios para concurso

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe/PA), publicou o edital de abertura de inscrições do seu mais novo concurso público.

Nesta sexta-feira (14), foram divulgados no Diário Oficial, o regulamento e o conteúdo programático do certame, com as disciplinas que serão cobradas.

O certame será organizado pelo Centro de Extensão e Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap). De acordo com o processo licitatória, a taxa de inscrição deverá ser de, no máximo, R$ 86,66. Novas informações devem ser confirmadas pela banca em breve.

O concurso da Susipe PA ofertará 1.646 vagas para o cargo de policial penal. Para concorrer, o candidato deve possuir o ensino médio completo. Os novos servidores da segurança pública terão vencimento inicial de R$ 2.669,70.

De acordo com o Edital, a seleção contará com cinco etapas:

Provas objetivas e discursivas

Avaliação psicológica

Exames médicos

Provas de aptidão física

Investigação de antecedentes.

O último concurso Susipe PA, para o cargo de agente penitenciário ocorreu em 2017, quando foram oferecidas 436 vagas.

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...