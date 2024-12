Sob protesto de professores, Alepa aprova Estatuto do Magistério Público do Pará

Foto: Reprodução | Matéria foi votada pelos deputados na manhã desta terça-feira, na última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, na manhã desta quarta-feira (18.12), por maioria de votos, o Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo que cria o Estatuto do Magistério do Estado do Pará, estabelecendo regras relacionadas a estrutura de carreiras e cargos, desenvolvimento de carreira, remuneração e benefícios, jornada de trabalho, extinção de cargos e enquadramento.

Um ato foi realizado do lado de fora da casa contra a matéria. Em plenário, dez deputados, das bancadas do PT, PSOL, PL, PRD e Avante votam contra o PL.

Segundo a Alepa, a votação do PL do magistério não foi nominal e dos 38 presentes, dez se posicionaram contra levantando as mãos.

A deputada Andréia Xarão (MDB) chegou depois da votação.

Votaram contra:

Carlos Bordalo (PT)

Coronel Neil (PL)

Dirceu Ten Caten (PT)

Elias Santiago (PT)

Lívia Duarte (PSOL)

Maria do Carmo (PT)

Bob Fllay (PTB)

Rogério Barra (PL)

Toni Cunha (PL)

Wescley Tomaz (PSC)

A criação do novo estatuto revoga legislações anteriores que tratavam do magistério estadual, como a Lei nº 7.442/2010. De acordo com o Executivo, o objetivo principal do estatuto é modernizar a legislação, valorizando os profissionais da educação e ajustando o quadro de servidores às necessidades atuais da administração pública estadual.

“A proposta visa à unificação do regramento legal do regime jurídico aplicável ao Magistério Público Estadual, de modo a consolidar em único normativo as leis que disciplinam os direitos e deveres do grupo de servidores, atualmente estabelecidos na Lei Estadual nº 5.351, de 21 de novembro de 1986, que se encontra em descompasso com a Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará)” diz a mensagem encaminhada aos deputados com o projeto, assinada pelo governador Helder Barbalho.

