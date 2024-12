Governo do Pará entrega novo Hospital Municipal no Baixo Amazonas

Foto: Reprodução | Unidade hospitalar também recebeu novos equipamentos e mobília.

O Governo do Pará entregou, na manhã desta quarta-feira (18), o novo Hospital Municipal Dr. Edward Cattete Pinheiro, em Monte Alegre, região do Baixo Amazonas. A obra, executada a partir de um convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a prefeitura, permitiu a ampliação da unidade, que passou de 40 para 45 leitos. O Hospital também ganhou um novo setor de internação geral, centro cirúrgico e restauração de todo o sistema elétrico, hidráulico, climatização e piso em todos os ambientes. Um investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Na cerimônia de entrega, nesta quarta-feira, o governador Helder Barbalho ressaltou a importância da obra para a população local. “É um momento importante essa parceria com a prefeitura de Monte Alegre, poder entregar este novo hospital municipal que permite atendimento com qualidade e estrutura humanizada para aqueles que necessitem da assistência médica. O hospital está moderno, com todos os equipamentos necessários para que nós possamos garantir mais uma estrutura hospitalar para a região do Baixo Amazonas”, enfatizou o governador.

Referência em média e alta complexidade na região, o Hospital Municipal de Monte Alegre atende especialidades de clínica geral e pediatria. Para Ivete Vaz, titular da Sespa, a entrega marca o comprometimento com a saúde dos paraenses. “Estamos firmando mais um compromisso com a população do Baixo Amazonas, entregando uma unidade hospitalar totalmente equipada e planejada para atender às necessidades de saúde. A conclusão dessa obra é fruto de um trabalho árduo, que envolveu o esforço conjunto de várias equipes e representa um avanço significativo para aqueles que mais precisam”, ressaltou a gestora.

Para o prefeito de Monte Alegre, Júnior Hage, a nova unidade representa um grande avanço na saúde pública municipal. “Cada município precisa ter o básico necessário para podermos salvar uma vida e atender as pessoas com qualidade, então esse hospital é a obra mais aguardada pela população de Monte Alegre. Nós agradecemos muito ao Governo do Estado, porque esta obra foi mais de 90% custeada por ele, além de todos os equipamentos novos e modernos que recebemos”, ressaltou.

A obra permitiu também a ampliação em serviços como diagnóstico por imagem, fisioterapia, hemoterapia, laboratório clínico, além de um espaço destinado exclusivamente para o atendimento de urgência e emergência.

Expectativa – Aldirene Vinhote, 45 anos, moradora de Monte Alegre, ficou satisfeita ao ver a nova unidade. “Agora vai ter um hospital novo e moderno para cuidar dos monte alegrenses. Os moradores aqui eram deslocados para outra cidade, mas agora com esse novo hospital vai melhorar muito a nossa situação e, principalmente, para as pessoas que são mais humildes e não tinham condições de pagar transporte. Estamos felizes”, comemorou.

Equipamentos – Além da reconstrução, o Hospital também foi totalmente equipado com novas mesas e equipamentos cirúrgicos, centrais de ar condicionado, monitores multiparâmetros, respirador, novas poltronas para acompanhantes e outros.

Somente, no ano de 2024, o Governo do Pará entregou 9 hospitais municipais totalmente reconstruídos, a partir de convênios. Cada entrega representa um marco importante e avanço significativo na infraestrutura de saúde e compromisso com o bem-estar da população local, com serviços de saúde especializados e de qualidade. (Agência Pará)

