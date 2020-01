Sobe para 9 o número de casos suspeitos de coronavírus

Autor: (Agência Brasil) quinta-feira, 30/01/2020, 07:14 – Atualizado em 30/01/2020, 08:16 – Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No momento, apenas o primeiro caso suspeito, da estudante de Minas Gerais, está na etapa de teste para coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, é possível que o resultado do teste seja conhecido na próxima sexta-feira (31).

You May Also Like