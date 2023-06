Soldado da PM adentra Delegacia de Itaituba, insiste ameaças de matar a esposa, mas morre após ser baleado por policial civil

Segundo informações da polícia, a esposa de Alexsandro Vieira estava na delegacia para registrar um boletim de ocorrência após ser agredida por ele. Na unidade, ele ameaçou matar a esposa.

Um soldado da Polícia Militar acabou morrendo após ser baleado por um policial civil em Itaituba, na noite desta segunda-feira (29). O fato ocorreu após Alexsandro Vieira invadir a Delegacia de Polícia Civil da cidade e insistir ameaçar matar a esposa. A mulher estava registrando um boletim de ocorrência após ser agredida por ele.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu a denúncia das agressões e fez diligências para o local. Contudo, Alexsandro Vieira já tinha se evadido, de modo que somente sua esposa foi localizada e encaminhada à delegacia para registrar a ocorrência.

Na unidade, o policial – com trajes civis e arma em punho (uma PT 940 SLX 34492) – adentrou a sala e ameaçou matar a esposa, e disse que, em seguida, iria tirar a própria vida. Na ocasião, o Escrivão de Polícia Civil ordenou que o policial baixasse a arma, mas este não atendeu à ordem.

Diante da iminência das ameaças serem cumpridas, Alexander efetuou dois disparos de Pistola Cal 9mm, sendo que somente um deles atingiu a região torácica do militar. Posteriormente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), mas não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito por volta das 22h40.

O Soldado Vieira pertencia ao efetivo da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM), em Rurópolis (PA), e estava na cidade de Itaituba, em gozo de licença especial.

Fonte: Portal Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/10:27:17

