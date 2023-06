Contrato até 2027 e salário de R$ 270 milhões por ano: Lionel Messi confirma saída do PSG e encaminha acerto com grande clube

Messi teve sua saída confirmada do PSG na manhã de hoje (01/06)

Lionel Messi está de saída do PSG. O argentino teve sua saída confirmada do time francês na manhã de hoje (01/06), durante coletiva do técnico Christopher Galtier.

Segundo ele, o argentino fará sua última partida pela equipe no próximo sábado (03), em duelo contra o Clermont, válido pela Ligue 1.

Diante disto, é quase que certo que nas próximas semanas, Messi anuncie o seu novo destino, visto que neste momento, negocia com três times.

Barcelona, Inter Miami e Al Hilal são os possíveis destinos do astro, que tem pelo menos duas ofertas oficiais ‘na mesa’. Uma delas é do Al Hilal, que visa torná-lo no atleta mais bem pago do mundo.

No entanto, os sauditas possuem um forte concorrente na disputa pelo argentino. Isso porque, de acordo com o jornal Sport, da Espanha, Messi acaba de receber outra proposta.

Inter Miami formaliza proposta para ter Lionel Messi

A fonte afirma que o clube americano acaba de oferecer um salário de 50 milhões de euros anuais (R$ 270 milhões) para contar com o futebol de Lionel Messi.

A proposta seria para um contrato de 4 temporadas, com o argentino permanecendo vínculo a Inter até 2027.

E, embora financeiramente a proposta do Oriente Médio seja mais vantajosa, os americanos fizeram questão de incluir algumas especificidades no contrato.

Uma delas, é a possibilidade de Messi reforçar o Barcelona de forma gratuita quando desejar, assinando um vínculo de empréstimo com prazo máximo de 18 meses, ou seja, um ano meio.

Além disso, o argentino seria quase que um ‘embaixador’ da Copa do Mundo de 2026, que terá os Estados Unidos como um dos países-sede. Vale ressaltar, que até o presente momento, Messi não respondeu a oferta dos americanos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/14:26:00

