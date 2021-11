Soldado do Exército é preso por envolvimento em roubo de celular em Santarém

Segundo a Polícia Civil, três homens foram presos pela Polícia Militar na orla da cidade. Um inquérito policial apura o crime. (Foto:Andria Almeida/ O Liberal)

Caso foi direcionado para a Delegacia de Santarém

Um militar do Exército Brasileiro foi preso, neste domingo (22), em Santarém, após ser apontado como envolvido no roubo de um celular. Ruan Carlos de Oliveira é soldado do efetivo variável da corporação, lotado no 8º Batalhão de Engenharia e Construção Civil (BEC). Segundo a Polícia Civil, três homens foram presos pela Polícia Militar na orla da cidade do oeste paraense: Ruan e dois comparsas.

O crime foi relatado à uma guarnição da PM pela própria vítima, que indicou as características físicas e as roupas dos suspeitos, segundo detalhou o site Jeso Carneiro. O trio foi avistado pela equipe policial mais a frente.

Abordados pelos policiais militares, um deles teria arremessado um objeto na rua, que depois foi identificado como sendo o celular roubado pouco antes. Os três foram detidos e encaminhados até uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

Acionado pela reportagem, o Comando Militar do Norte (CMN) confirmou a identidade do militar, e informou que ele “foi preso e está à disposição dos órgãos de segurança pública, responsáveis pela apuração do caso”. A instituição ressaltou ainda em nota que “repudia qualquer tipo de desvio de conduta e irá apoiar e acompanhar as investigações com todo o rigor”.

21.11.21 17h47

