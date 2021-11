Cinco suspeitos de traficar drogas são presos em flagrante com entorpecentes

Quadrilha foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde foram realizados os procedimentos cabíveis (Foto:Divulgação)

Cinco suspeitos de traficar drogas no sudoeste do Pará, em Itaituba, foram presos por agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Segundo informou a PM neste domingo (21), os agentes chegaram até os suspeitos após um outro homem ser abordado com drogas, na comunidade Crepurizão. Foi ele que indicou o endereço da quadrilha que vendia entorpecentes na região. A prisão ocorreu na noite do último sábado (20).

Após a indicação de onde o homem havia adquirido os alucinógenos, a guarnição seguiu para o endereço informado. Lá, os policiais abordaram o proprietário da residência que, segundo a PM, teria autorizado a revista no imóvel.

Na residência, foram encontrados entorpecentes como cocaína, maconha e crack, além de mais dois homens e uma mulher que também estavam com drogas na casa.

As cinco pessoas foram presas em flagrante e conduzidas, junto com o material apreendido, para a delegacia de Itaituba onde foram tomadas as providências cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.

