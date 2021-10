Sport vence Corinthians e enfrenta o Cuiabá na próxima rodada da Série A

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Do outro lado, Gustavo Florentín também mandou o time pra frente, e acabou sendo mais feliz. Logo após entrar, Paulinho bateu cruzado e contou com colaboração de Cássio para abrir o placar.

Após cobrança de escanteio, aos 25, Sander cabeceou e marcou o gol. Mas, no meio do caminho, Rafael Thyere, impedido, tentou tocar na bola e atrapalhou Cássio. Por isso, o lance foi anulado.

Resumo Com Jô no lugar de Willian, preservado, o Corinthians perdeu mobilidade na frente. Além disso, coletivamente, o time não esteve bem no primeiro tempo, muito devido a lentidão de seus atletas.

Acabou a série invicta do Corinthians, que durou 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Timão perdeu por 1 a 0 para o Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada da competição.

