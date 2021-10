Com show de artilheiro Hulk e gol de Diego Costa, Atlético-MG vence Ceará no Mineirão

O Atlético-MG venceu o Ceará por 3 a 1 neste sábado, no Mineirão. O jogo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grande destaque da partida foi o atacante Hulk, que anotou os dois primeiros gols do Galo na partida e se tornou o artilheiro isolado do Brasileirão. Com esse resultado, a equipe comandada por Cuca se isola ainda mais na liderança da competição nacional.

Diego Costa, que entrou no decorrer do segundo tempo, deixou o seu e marcou o último para o Galo após assistência de Nacho Fernández. Gabriel Lacerda descontou para o Ceará.

O jogo – O Galo teve o domínio da primeira etapa. Com mais posse de bola e finalizações, a equipe comandada por Cuca chegou com perigo, especialmente com as descidas de Keno, pela esquerda

O Ceará teve apenas uma grande chance na primeira etapa, em lance que Vina parou no goleiro Éverson, que fez grande defesa.

O primeiro gol do Atlético-MG saiu aos 32 minutos da primeira etapa, com Hulk. O atacante recebeu lançamento de Jair em velocidade e saiu na cara do goleiro Richard, que não conseguiu parar o jogador de 35 anos. O tento gerou revolta no banco do Ceará, que pediu uma falta na origem do lance. Tiago Nunes acabou expulso.

Hulk ampliou nos últimos minutos dos acréscimos, com um pênalti bem batido, deslocando Richard. Jair, que deu passe para o primeiro gol, participou novamente, dessa vez sofrendo o penal.

Aos 12 minutos da segunda etapa, o Galo quase ampliou com um golaço de Dylan. O jovem recebeu passe de Hulk e tentou encobrir o Richard, mas a bola foi pra fora, passando muito perto.

Dois minutos depois, o Ceará quase descontou com Vina, que novamente parou em grande defesa de Éverson. Aos 23, Richard fez grande defesa após chute de Zaracho.

Com o passar do tempo, o Galo foi administrando o resultado e não correu riscos em relação ao resultado. Nos últimos minutos de jogo, Nacho achou ótimo passe para Diego Costa, que apenas empurrou a bola para o fundo do gol.

O Ceará descontou no último minuto de jogo com Gabriel Lacerda, em cobrança de escanteio.

Com esse placar, o Atlético se distanciou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, chegando aos 53 pontos. O Ceará, por sua vez, estacionou na 13ª posição, com 29 pontos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

09/10/2021 18:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...