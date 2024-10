Subtenente Marcio é eleito prefeito em Guarantã do Norte; conheça os vereadores

Foto: Reprodução / Redes Sociais | A Justiça eleitoral concluiu a apuração dos votos para prefeito em Guarantã do Norte. O subtenente Mario Gonçalves foi eleito prefeito com 49,64% dos votos e comandará a prefeitura pela primeira vez.

Subtenente Marcio 7.687 votos

Valcimar Fuzinato 6.320

Sargento Nery 1.196

Marcelão 283

Vereadores eleitos

Silvio Dutra (Podemos) 1.212

Leticia Camargo (Republicanos) 744

Denilson da Páscoa (MDB) 738

Veroni Pancera (PP) 685

Irmão Alexandre (União) 600

Socorro (Republicanos) 408

Celso Henrique (Podemos) 391

Zilmar Assis de Lima (União) 366

David da farmácia (MDB) 358

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/07:34:36

