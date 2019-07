Sucuri de cerca de 6 metros atravessa rodovia e para tráfego na BR-364 em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, um motorista fica impressionado com o tamanho do animal.

Uma sucuri de aproximadamente 6 metros interrompeu o tráfego na BR-364 na saída de Cuiabá com sentido a Rondonópolis, a 218 km da capital, ao atravessar a pista, no domingo (14). O flagrante foi feito por motoristas que acompanharam a travessia do animal.

(Foto:Reprodução)-Animal atravessou trecho da rodovia na saída de Cuiabá, com sentido a Rondonópolis. Tráfego foi interditado para travessia do réptil, que mede cerca de 6 metros.

