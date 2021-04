Mineradora se reúne com Associação e Assentados do PDS Terra Nossa para firmar parcerias

EM NOVO PROGRESSO – EMPRESA CHAPLEAU (CORINGA) SE REÚNE COM ASSOCIAÇÃO E ASSENTADOS DO PDS TERRA NOSSA PARA FIRMAR PARCERIAS.

(Foto:Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso)- Na manhã do último sábado (10/04) por volta das 10h00min, ocorreu uma reunião no PDS Assentamento terra Nossa, no km 1009, neste município, com os assentados e sócios da Associação dos trabalhadores (as) Rurais PDS Terra Nossa. Tendo como objetivo da reunião firmar parcerias com os assentados daquela localidade.

Na reunião se estiveram presentes vários assentados (moradores), autoridades políticas e da sociedade civil, além da representante da empresa CHAPLEAU SERABI a Sra. Cristina Coutinho, que trabalha no cargo de analista de relações sociais.

Na reunião foi explicado por parte da presidência e dos demais a dificuldade que os moradores da localidade enfrentam a anos, e da perspectiva que possuem com a futura ativação da empresa que possui a concessão de extração de minério na localidade. Sendo explicado das dificuldades que os proprietários de lotes têm no inverso para ter acesso aos sítios. Além ser ressaltado dos meios e ponto de vista que os proprietários tem realizaram futuras vendas da produção.

A analista de relações sociais informou que tem conhecimento da dificuldade enfrentada pelos assentados e levará aos superiores aquilo que foi tomado conhecimento.

A princípio outras futuras reunião e encontros acontecerão, mas que ambas as partes informaram que o objetivo maior é criar parceria com a comunidade, pois é assim que chegarão ainda mais longe.

A reunião teve encerramento as 12h00min, e logo após teve encerramento com a assinatura da ata.

Reportagem: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso

