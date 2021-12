Superintendente da Receita Federal no PA e mais 27 servidores entregam o cargo de chefia

Símbolo da Receita Federal — (Foto: CNDL/Divulgação) – Ação faz parte do movimento nacional pela valorização do cargo após o reajuste dos membros da Polícia Federal (PF), que ocorreu na última terça-feira (21).

No Pará, o superintendente da 2ª Região Fiscal Omar Rubim e mais 27 servidores da Receita Federal entregaram o cargo de chefia nesta quinta-feira (23). No total, 46 servidores deixaram o cargo em toda a 2ª região fiscal.

A saída faz parte do movimento nacional pela valorização do cargo após o reajuste dos membros da Polícia Federal (PF), que ocorreu na última terça-feira (21).

Além do superintendente, também deixaram os cargos o superintendente adjunto Leonardo Barbosa Frota, a Delegacia Regional Federal (DRF) de Marabá, delegada Titular Andreia Nunes; DRF de Santarém, Lourdes Tavares; o Delegado da Alfândega de Belém, Bruno Leite; e o DRF de Belém Luiz Otavio Martins Ribeiro.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), já são 635 os auditores fiscais que entregaram cargos de chefia. Servidores da Receita Federal iniciaram manifestações nos estados após a aprovação do Orçamento da União de 2022.

O orçamento incluiu reajuste para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, deixando de fora as demais categorias.

