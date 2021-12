Polícia Civil entrega cestas básicas a famílias carentes em Castelo de Sonhos

Polícia Civil é flagrada entregando cestas básicas a famílias carentes em Castelo de Sonhos (Foto: Via WhatsApp)

Moradores de Castelo de Sonhos, flagraram a polícia Civil entregando cestas básicas a famílias carentes nesta sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, e postaram nas redes sociais.

As cestas básicas, foram distribuídas pelos próprios policiais, como forma de ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, especialmente em virtude do momento de dificuldade que estão passando por conta da pandemia de Covid-19.

Moradores elogiam a ação dos policiais

“Deus faz coisas que não dá para explicar, que Ele continue abençoando as pessoas de bom coração”, disse um morador de Castelo de Sonhos, em comentário na rede social, emocionado ao ver o que estava acontecendo.

“Ajudar sempre quando se pode, essa é a melhor forma de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e principalmente a dádiva da vida”, explanou internauta em comentário no grupo de WhatsApp do Jornal Folha do Progresso.

