Superlua poderá ser observada do Planetário do Pará

Superlua poderá ser observada no Planetário do Pará — Foto: Reprodução/Ezequiel Quirino

Visitação gratuita poderá ser feita das 18h30 às 21h nesta quarta, 30, e quinta-feira, 31.

Nesta quarta (30) e quinta-feira (31), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA) abrirá as portas enter 18h30 e 21h para acompanhar o fenômeno da Superlua que deve apresentar uma rara tonalidade azul. A entrada é gratuita.

Os observadores poderão contemplar o satélite natural quando ele estiver na máxima proximidade em relação ao planeta Terra.

Essa é a segunda lua cheia do mês de agosto, também é conhecida como “lua azul”.

A lua é o corpo celeste mais próximo da Terra e sempre despertou curiosidade e interesse da humanidade, atribuindo até mesmo valores místicos a ela. Em determinados momentos do ano, como este, é possível observá-la maior e mais brilhante, o que costuma chamar ainda mais a atenção dos admiradores.

Serviço: observação da Superlua azul

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará (Av. Augusto Montenegro, s/n – Km 03 – Mangueirão)

Hora: 18h30 às 21h

Entrada gratuita

