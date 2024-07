Golpista se passa por agente do Detran de Altamira para aplicar golpe em agricultora de Uruará

Foto: Reprodução | A vítima procurava moto para comprar na internet quando sofreu a tentativa de golpe.

Uma moradora da zona rural do município de Uruará (PA) foi vítima de tentativa de golpe na manhã desta quinta-feira, 25/07, ao procurar em grupos de venda na internet, uma motocicleta pop para comprar.

Quando se interessou por um anúncio a agricultora entrou em contato com o vendedor que logo se identificou como sendo funcionário do Detran de Altamira (PA). “Eu quero compra uma moto pop, aí essa pessoa postou no bom negócio, aí eu peguei e comecei a mandar mensagem. E ele dizendo que era do Detran de Altamira. Que a moto vinha no nome da gente e tudo. Ele pediu meus dados dos meus documentos e eu enviei. Depois ele ficou me ligando pedindo para eu mandar a metade do valor da moto, R$2.500 reais. Mas eu não enviei o valor para ele. Fiz foi bloquear ele, porque eu desconfiei que era golpe. E ele me mandou mensagem usando outro número e me xingou e até me ameaçou dizendo que meu nome iria para o Serasa e SPC. Registrei um Boletim de Ocorrência na Delegacia”, contou a vítima.

No decorrer da negociação realizada por um aplicativo de mensagens, o suposto funcionário do Detran informou que a moto pop ano 2020 era veículo recuperada de financiamento e estava sendo vendida pelo valor de 6 mil reais e deixava pela quantia de R$5.500,00.

A vítima chegou a enviar seus documentos pessoais para a formalização da negociação, sendo que o golpista dizia que a moto já seria entregue documentada e em dias. O golpista enviou vídeos e enviou os documentos da moto em PDF para a compradora. Mas na hora de fazer a transferência do valor cobrado pelo criminoso, que seria 50% do valor do veículo, a agricultora desconfiou da situação e interrompeu o negócio e em seguida bloqueou o suposto funcionário do Detran. O criminoso ficou irritado e enviou mensagens de ofensas para a vítima. Ouça o que fala o criminoso no vídeo abaixo:

A vítima informou que fez o registro de um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

Para a nossa reportagem o Detran de Altamira informou que não faz nenhum tipo de venda direta de veículos. As vendas são feitas por leilão através da empresa Vip Leilões.

Fique em alerta e não caia no golpe!

