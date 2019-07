Suporte da Google vai resgatar equipamento de internet que caiu em área rural de Santarém

Equipamento do projeto Loon encontrado em propriedade rural da comunidade Aracuri, região do Lago Grande, em Santarém-PA — Foto: Aurivane Pereira/Arquivo pessoal

Segundo moradores que encontraram o equipamento, nenhum balão foi avistado às proximidades do local onde ele foi encontrado.

Um equipamento conduzido por meio de balão do Projeto Loon – que flutua ao redor da Terra e possibilita levar internet até locais remotos, e caiu em uma comunidade da área de Santarém, oeste do Pará, na quinta-feira (18), será resgatado por uma equipe do suporte da Google no Brasil.

No equipamento, havia uma lista de contatos com suportes da Google, no Brasil, Inglaterra, Argentina, Chile, India, Austrália, entre outros países. Moradores fizeram contato com o suporte no Brasil, que informou já saber da localização exata do aparelho e que apesar da queda ele continuava funcionando.

“Pediram pra gente não mexer em nada, não remover nenhuma parte do aparelho que eles já estão providenciando a vinda de uma equipe especializada para buscar o equipamento aqui no Lago Grande”, contou o empresário Cleuson Vieira, que é morador da comunidade Aracuri, onde o equipamento caiu.

Segundo Cleuson, uma guarnição da Polícia Militar que tem base na Vila Curuai, no Lago Grande, já está na fazenda São Geral, na comunidade Curuai, para garantir que o equipamento só seja retirado do local pelos responsáveis.

Os balões do projeto Loon têm um diâmetro de 15 metros. Eles são feitos de um plástico muito fino com três milímetros de espessura e são de material biodegradável. Acompanham um painel solar que fornece energia para os sistemas eletrônicos, uma caixa no qual inclui rádios, antenas, um computador de voo e um sistema de controle de altitude.

Estações no solo se conectam à infraestrutura local de internet e enviam sinais aos balões. Os balões se comunicam entre si, formando uma rede de comunicação no céu. As pessoas se conectam à rede de balões por meio de uma antena especial de internet instalada em suas casas, que é capaz de enviar e receber sinais dos balões que sobrevoam a área.

