Suposta motivação da morte de ex-ator da Globo executado em Trancoso vem à tona; saiba-detalhes

João Rabello atuou em 10 novelas da Globo | Bnews – Divulgação Ilustrativa Polícia Civil e Reprodução Radar News

A falta de repasse de valores arrecadados com as vendas de entorpecentes é apontada como a principal motivação da execução do ex-ator da Globo, João Rabello Fernandes, de 45 anos, também conhecido como DJ Vunge. Ele foi morto na noite desta quinta-feira (24), em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Sul da Bahia.

Fontes policiais ligadas ao BNews apontaram que Rabello, que estava envolvido com o tráfico de drogas na região, sendo inclusive, gerente do comércio ilícito do bairro Condomínio 2000, não estava transferindo para os comparsas as quantias recebidas através das vendas de drogas. Diante disso, os suspeitos resolveram executá-lo.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas que presenciaram o crime relataram que a vítima estava em um carro de sua propriedade, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa. As investigações para elucidar esse caso serão realizadas pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.

Fonte: Redação Bnews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/14:19:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...