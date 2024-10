Aviões da Azul e Gol colidem no Aeroporto de Teresina

(Foto: Reprodução) – O acidente aconteceu na madrugada desta quarta (23). As empresas e aeroporto ainda não se posicionaram.

Uma aeronave da companhia Azul colidiu na asa de um avião da Gol, enquanto taxiava no pátio de pouso do Aeroporto de Teresina Senador Petrônio Portela, na madrugada desta quarta-feira (23).

Passageiros narraram que o avião da companhia aérea Gol estava estacionado, por volta de 3h30, quando a aeronave da Azul, que manobrava na pátio, terminou tocando a asa. Em entrevista ao GP1, Pedro Moura, que é técnico de eletrônica e estava no voo da Azul, afirmou que os próprios passageiros perceberam a colisão e acionaram a aeromoça, antes que o piloto iniciasse a decolagem.

“Na hora em que as duas aeronaves colidiram houve um impacto pequeno dentro da aeronave, porém, o piloto não percebeu e seguiu para cabeceira da pista, provavelmente, para fazer a decolagem, mas as pessoas que estavam na parte traseira da aeronave perceberam da colisão e acionaram a aeromoça, que contatou a cabine e a aeronave retornou para garagem. Então, nesse momento foi verificado que realmente houve a colisão”, explicou o passageiro ao GP1.

O passageiro Magno Sousa, técnico de enfermagem que estava a passeio em Teresina, era um dos passageiros do voo da Azul, com destino a Campinas-SP. Ele afirmou que após a constatação do incidente, o comandante da aeronave informou que todos os passageiros precisavam desembarcar para que a equipe de manutenção avaliasse possíveis danos. “Eu sei que eles colidiram um com o outro na hora do voo da Azul decolar. Então teve que parar, verificar se teve algum dano na aeronave e, por segurança, o piloto pediu para a gente desembarcar e aguardar o próximo voo”, explicou.

Reclamações

Magno Sousa ressaltou que as companhia aéreas não deram suporte aos passageiros e que muitos desistiram de seguir viagem. “Eles nos deram o cartão de embarque para a gente e até agora estamos esperando um voo. Como é muita gente na fila, a gente fica nos bancos esperando. No meu caso, não posso mais esperar. Eu tenho que comprar passagem para ir em qualquer outra empresa. Agora, outras pessoas estão esperando, outros foram embora. Outros sem família, estão ficando aqui”, disse Magno Sousa.

A administração do Aeroporto de Teresina ainda não se manifestou acerca do incidente.

Fonte: Brunno Suênio / Topázio Figueiredo – GP1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/14:27:41

