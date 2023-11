Suposto servidor da Prefeitura tenta matar homem a tiros após briga de bar

Um homem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (25) no município de Serra Nova Dourada (1.125 km a Nordeste). O suspeito, de 46 anos, seria um servidor da Prefeitura e teria atirado contra a vítima após uma discussão em um bar.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 2h02 de hoje (25) uma equipe foi informada sobre uma tentativa de homicídio que teria ocorrido em Serra Nova Dourada, sendo a vítima atendida no posto de saúde com ferimentos causados por perfuração de arma de fogo.

Os militares foram ao local e conversaram com a vítima, que tinha duas perfurações no corpo, sendo uma no braço esquerdo e outra no tórax. O homem relatou que teria discutido no bar com o suspeito, funcionário da Prefeitura. O homem de 46 anos teria ido à sua casa, perto do local, pegado uma arma de fogo e retornou ao bar. Ele viu a vítima indo embora, quando passou em frente à casa dele, e então teria efetuado os dois disparos.

A PM foi à casa do suspeito, mas estava toda fechada, porém com o veículo na garagem. Os policiais ouviram algumas falas e ruídos vindo de dentro da residência e, após a desobediência das ordens, os militares entraram e arrombaram a porta.

Foi feita uma busca na casa e o homem de 46 anos foi encontrado deitado em sua cama com sua esposa. Foi dada voz de prisão ao suspeito. A arma do crime não foi encontrada e o homem disse que não estava mais lá.

Ele disse que tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e afirmou que a vítima estava muito nervosa e ele se sentiu ameaçado, por isso atirou quando ela passou em frente à sua casa, alegando que agiu para proteger sua família. A vítima teve que ser encaminhada para uma unidade de saúde em Água Boa.

Fonte: Gazeta Digital / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2023/21:06:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...