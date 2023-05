Suspeita de matar mulher com bombom envenenado é presa no Rio

Polícia investiga se Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, foi envenenada – (Foto: Reprodução)

Susane Martins da Silva foi localizada por policiais da 20ª DP; ela responde por homicídio duplamente qualificado

Foi presa, nesta quarta-feira, a suspeita de mandar bombons envenenados para Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. Segundo policiais da 20ª DP (Vila Isabel), Susane Martins da Silva acreditava que seu ex-marido tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Por ciúmes, ela mandou entregar o chocolate adulterado para Lindaci. Contra a suspeita havia um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento, e motivo fútil.

Susane foi localizada na Rua Pantoja, no bairro de Acari, na Zona Norte do Rio. De acordo com a investigação, a suspeita teve um envolvimento com o ex-companheiro de Lindaci. A polícia afirma que Susane desconfiava que o homem a traía com Lindaci e resolveu se vingar.

O crime ocorreu no último sábado, dia do aniversário de Lindaci. Ela recebeu os bombons, que estavam num buquê de flores sem remetente, de um motoboy. O mototaxista Lucas Bernardes, de 26 anos, que fez a entrega do “presente”, prestou depoimento na tarde desta quarta-feira.

Segundo Bernardes, um menino menor de idade entregou o buquê e o chocolate para que ele levasse até a casa do namorado de Lindaci, em Vila Isabel. Na delegacia, ele reconheceu por fotos a identidade do menino.

— Quando o menino veio conversar comigo, estava tudo normal, ele não estava nervoso — contou o motoboy.

De acordo com o mototaxista, foi só na manhã desta quarta-feira, vendo a reportagem do caso na TV, que percebeu o que tinha acontecido. Por conta própria, ele foi até a delegacia prestar depoimento.

— Eu fiz uma entrega inocente, e eu sou inocente. Estou com a minha consciência tranquila. Quando acordei, vi a reportagem de uma senhora que morreu com um bombom e pensei “quem fez essa entrega fui eu” — afirmou.

A entrega dos bombons custou R$ 90. Lindaci estava num salão de beleza quando recebeu o buquê e logo depois começou a passar mal. Ela chegou a ser levada para o Hospital federal do Andaraí, naquele bairro da Zona Norte, mas chegou à unidade morta.

