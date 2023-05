Com um a menos, Santos perde de virada para o Audax Italiano e se complica na Sul-Americana

O Santos está em uma situação delicada na Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Audax Italiano, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.

Os brasileiros até saíram na frente, com Camacho, mas levaram a virada após dois gols de Sosa. Joaquim foi expulso aos 47 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano estacionou nos quatro pontos, na terceira colocação do grupo E. Os chilenos disparam na segunda posição, com sete, dois a menos que o líder Newell’s Old Boys. O Blooming está na lanterna, com zero.

O Santos volta as suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), fora de casa. Já o próximo desafio pela Sul-Americana é no dia 6 de junho, contra o Newell’s Old Boys, na Vila Belmiro.

O jogo – Com menos de um minuto de jogo, o Peixe já criou uma ótima chance. Após bela troca de passes, João Lucas foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Deivid Washington foi travado, mas a bola sobrou na medida para Daniel Ruiz, que acabou batendo pelo lado.

Já aos 19 minutos, a rede balançou. Daniel Ruiz recebeu de João Lucas em profundidade e deu ótimo passe para Camacho, que finalizou de primeira para colocar os visitantes na frente. Instantes depois, os brasileiros tiveram uma grande oportunidade de ampliar. Alison foi acionado dentro da área e ficou cara a cara com Ahumada. O volante, porém, chutou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Do outro lado, o Audax respondeu aos 25. Riveiros disparou pela esquerda e cruzou para Hachen, que chutou para a defesa de João Paulo. No rebote, foi a vez de Riveiros tentar, mas o goleiro pegou mais uma vez. O camisa 34 voltou a ser exigido aos 37. Marcelo Díaz cobrou falta com veneno pela esquerda e quase encobriu o capitão alvinegro, que se recuperou a tempo para espalmar.

O Santos voltou ao ataque aos 42 minutos. João Lucas foi acionado em profundidade pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e sobrou para Ângelo, que serviu Deivid Washington. O atacante arrematou colocado e tirou tinta da trave.

Nos acréscimos, o clima esquentou no Estádio El Teniente. Joaquim se desentendeu com Sosa na área e ambos foram amarelados. Menos de dois minutos depois, o zagueiro cotovelou a nuca do atacante rival e foi expulso após receber o seu segundo cartão amarelo.

Para piorar a situação do Peixe, os chilenos buscaram o empate no último lance da etapa inicial. Em cobrança de falta de Marcelo Díaz, Sosa desviou no meio da área e acertou o cantinho para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, com o clima mais tranquilo dentro de campo, o Audax passou a controlar mais a posse de bola. Com cinco minutos, Sosa recebeu bom cruzamento na entrada da área e concluiu para a defesa de João Paulo.

Três minutos depois, o atacante não perdoou. Rojas dominou com liberdade pela direita e cruzou na medida para Sosa, que cabeceou no contrapé de João Paulo para virar o placar.

A partir de então, a partida caiu de rendimento. Com um a menos, o Santos encontrou muitas dificuldades para correr atrás do empate. O time até esboçou uma pressão nos minutos finais, mas nada foi suficiente para mudar a história do confronto. Do outro lado, os mandantes apenas controlaram o resultado.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/08:01:24

