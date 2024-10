Suspeito de ataque a tiros em boate que feriu 3 militares do Exército e outras 4 pessoas é preso em MT

Atentado ocorreu em uma boate de Cáceres (MT) — Foto: João Arruda/Portal Mato Grosso

Atirador chegou na casa noturna em uma moto e fez diversos disparos para várias direções, segundo a polícia.

O suspeito de um atentado a tiros que deixou três militares do Exército Brasileiro feridos em uma boate de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, foi preso neste sábado (19), em Cuiabá. No dia do crime, outras quatro pessoas que estavam no local ficaram feridas em decorrência de vidros que foram quebrados no estabelecimento. Todas as vítimas têm entre 18 e 20 anos.

LEIA TAMBÉM

Vídeo mostra ataque a boate que deixa 7 jovens feridos em Cáceres | MT; 3 são militares do Exército

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 23 anos foi identificado a partir de uma tornozeleira eletrônica que usa por outros crimes praticados. A ordem de prisão foi decretada pela Justiça e os policiais iniciaram a negociação com o advogado do suspeito para que ele se entregasse.

O suspeito se escondia em uma região de mata na cidade de Diamantino, a 299 km de Cuiabá, e se entregou no bairro Vila Aurora, região da Morada da Serra, em Cuiabá. Ele deve passar por audiência de custódia.

Na madrugada de segunda-feira (14), imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que dois homens armados invadem uma boate de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, e efetuam diversos disparos.

Nas imagens, é possível ver alguns clientes fora do estabelecimento, quando os dois atiradores chegam correndo e apontando uma arma. Em seguida, todos entram para a boate e então começam os disparos.

De acordo com a Polícia Militar, muitas pessoas se feriram enquanto tentavam fugir do ataque. Após os disparos, os suspeitos fugiram e são procurados pela polícia.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/07:25:27

