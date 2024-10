Ataque a boate deixou sete feridos, sendo três militares do Exército, em Cáceres. (Foto: João Arruda/Portal Mato Grosso)

Três militares do Exército Brasileiro, de 19 e 20 anos, ficaram feridos após o ataque na madrugada desta segunda-feira (14)

Um ataque a tiros a uma boate no centro de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, deixou sete jovens feridos, entre eles três militares do Exército Brasileiro, na madrugada desta segunda-feira (14).

Ataque a boate em Cáceres

Segundo a , duas vítimas foram encontradas caídas no chão da casa noturna, feridas por tiros, sendo um jovem de 19 anos – atingido no tórax – e um militar do Exército, de 20 anos, atingido na perna.

Eles foram encaminhados, pelo Corpo de Bombeiros, para atendimento no Hospital Regional da cidade.

Outros dois militares, ambos de 19 anos, foram encaminhados, por terceiros, para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade.

Já outros três feridos, sendo uma jovem de 18 anos e dois de 19 e 20 anos, tiveram apenas escoriações pelo corpo, devido aos vidros quebrados durante a fuga dos suspeitos do local.

Veja vídeo

Vídeo mostra ataque a boate que deixa 7 jovens feridos em Cáceres | MT; 3 são militares do Exército Leia mais https://t.co/8ppcVsJf10 pic.twitter.com/PLdE6P4d4d — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 15, 2024

As vítimas informaram à polícia que dois suspeitos estariam em uma motocicleta vermelha e, após atirarem contra a boate, fugiram do local.

Até o momento, não há detalhes de como teria ocorrido o crime. O local passou por perícia e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/09:48:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...