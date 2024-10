Mega-Sena 2786 acumula e prêmio vai a R$ 51 milhões; apostas do Pará acertam a quina

Foto: Reprodução | Confira os números sorteados da Mega-Sena 2786 e descubra o valor acumulado do próximo prêmio. Duas apostas do Pará acertam a quina.

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (16) o concurso 2786 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 41.839.173,61. Não houve acertadores e o prêmio acumulou em R$ 51 milhões. O próximo sorteio será no dia 22 de outubro.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 – 10 – 23 – 34 – 36 – 50.

A quina teve 90 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 48.723,85. Duas delas são do Pará. Uma é de Belém, aposta simples, e outra é de Altamira, um bolão de R$ 146.171,37 com 19 cotas.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

