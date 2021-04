Suspeito de envolvimento em execução de jovem morre em confronto com a PM em Igarapé-Miri

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Militar, após denúncia anônima, policiais do 31º Batalhão chegaram ao endereço onde os suspeitos estariam escondidos. Os agentes de segurança foram recebidos a tiros. Dois suspeitos foram atingidos e morreram.

A morte de Adriana foi filmada e o vídeo circulou pelas redes sociais. O caso ocorreu no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos e outros dois morreram em confronto com a Polícia.

O assassinato da jovem Adriana Miranda Paz, de 21 anos, foi filmado e o vídeo circulou nas redes sociais. A mulher desapareceu no dia 20 de março e o corpo dela foi localizado cinco dias depois, no bairro onde ocorreu o crime.

Um dos suspeitos de envolvimento na execução de uma jovem em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, morreu em troca de tiros com a Polícia Militar, em uma área de mata conhecida como ‘Mereu’.

Adriana Miranda, de 21 anos, foi executada no último sábado (20), em Igarapé-Miri, no Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

