Suspeito de estuprar adolescente é linchado, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Trata-se de Alexandre da Silva Campos suspeito de violentar sexualmente uma adolescente de 13 anos que havia saído da escola e estava a caminho de sua residência. O suspeito pelo crime foi capturado por populares, que revoltados com a situação o agrediram com socos e pontapés, além de utilizarem pedaços de madeira e martelo.

Foto: Redes Sociais) – No início da tarde desta quinta-feira (4), vídeos de um homem sendo agredido no bairro Bela Vista do Juá começaram a circular através de aplicativos de mensagens instantâneas, em Santarém.

You May Also Like