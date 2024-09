Suspeito de estuprar adolescentes é preso no Marajó, Pará

Suspeito de estuprar três adolescentes é preso em Cachoeira do Arari. — Foto: Divulgação

Suspeito foi localizado na zona rural de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó.

Um homem suspeito de estuprar três adolescentes foi preso pela Polícia Civil, em Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. Segundo a investigação, ele oferecia dinheiro para as vítimas em troca do abuso sexual.

O caso foi denunciado pela mãe de uma das adolescentes e a divulgação da prisão pela polícia ocorreu nesta segunda-feira (9). O suspeito vai responder por crime de estupro de vulnerável.

Os abusos sexuais aconteciam em uma comunidade na zona rural, onde o suspeito mora.

Segundo o delegado Itamar Aleixo, o caso é investigado desde junho, quando a mãe de uma das vítimas tomou conhecimento da situação e registrou a ocorrência.

Como a vítima era uma adolescente de 13 anos de idade, foi feita uma escuta especializada, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Exames periciais também foram realizados e o abuso sexual foi confirmado.

“Desde a denúncia, atuamos com rapidez para reunir as provas e garantir que o suspeito fosse localizado e preso”, destacou o delegado.

Um mandado de prisão foi expedido e cumprido contra o suspeito, na última sexta-feira (6). Ele deverá passar por audiência de custódia.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/20:35:07

