Suspeito de extorquir vereador e ameaçar destruir veículo é preso em Alta Floresta no MT

Um homem suspeito de extorquir um vereador foi preso em flagrante em Alta Floresta, município localizado a 803 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o vereador vinha sofrendo ameaças exigindo pagamento de uma quantia de R$ 18 mil para devolver um veículo de sua propriedade.

A prisão aconteceu nesta sexta-feira (14), após a vítima procurar a delegacia. O suspeito é conhecido na cidade pelos apelidos de “cobrador” e “rolista”.

Os policiais informaram que a vítima estava negociando a venda de um veículo para o irmão do suspeito, porém o acordo só seria concretizado depois do automóvel passar pela oficina. Entretanto, o comprador revendeu o veículo, mesmo sem ter efetuado o pagamento total da compra e , alguns dias após o negócio, foi preso por tentativa de homicídio.

Diante do acontecido, a vítima tentou recuperar o veículo. Foi nesse momento em que o “cobrador” iniciou a extorsão, alegando a propriedade do veículo. Em uma das ocasiões, o suspeito chegou a ameaçar o vereador em frente à Câmara Municipal com uma barra de ferro.

A equipe policial prendeu o homem em flagrante, junto a ele foram encontrados inúmeros cheques e notas promissórias de diferentes pessoas, confirmando a atuação como “cobrador”.

O veículo foi recuperado e o suspeito encaminhado ao sistema prisional. As investigações da Polícia Civil seguem em andamento para apurar outros possíveis crimes de extorsão praticados pelo investigado.

Fonte:G1/MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2023/05:25:27

