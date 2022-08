Homem tinha a missão de matar policiais é preso em Santarém

Supostas tentativas de homicídios contra policiais são investigadas em Santarém; ‘Gala Seca’ é preso (Foto:Rede sociais)

A Polícia Civil (PC) investiga possíveis tentativas de homicídios a policiais em Santarém, oeste do Pará. Um homem foi preso no final da tarde desta quarta-feira (3), por volta das 17h, quando uma caminhonete conduzida por ele, acompanhada de uma mulher, estava passando constantemente na frente da residência de policiais que moram no bairro Bela Vista do Juá.

Segundo informações dos investigadores do caso, uma caminhonete Hilux preta de placa PHN5991, que tem um vidro escuro, estaria transitando de forma suspeita na frente das residências dos policiais. Por esse motivo foi chamada uma viatura para verificar a situação.

Durante a abordagem ao veículo, policiais identificaram que o indivíduo Jackson Douglas Ferreira, conhecido como “Gala Seca”, estava dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação. A mulher que estava com ele no veículo foi identificada como Ana Flávia da Mota Ferreira.

Diante da constatação, a polícia solicitou apoio ao SMT. No entanto, de imediato o homem perguntou quanto a polícia queria para liberar ele do local. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a depol para apresentação por crime contra administração pública e corrupção ativa.

De acordo com informações da polícia, após fazer um levantamento foi descoberto que o homem tinha a missão de matar policiais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/17:25:26

