Suspeito de integrar facção criminosa é morto ao trocar tiros com a PM, em Parauapebas

Segundo a Polícia Militar, ele foi levado para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos- (Foto:Divulgação – PM)

Militares do 23° Batalhão apreenderam um revólver com o suspeito (Divulgação – PM)

Um suspeito de integrar uma facção criminosa, em Parauapebas, no sudeste do Estado, foi morto ao trocar tiros com militares do 23° Batalhão (23° BPM). Ao realizar policiamento ostensivo pelo bairro Montes Claros, na noite de segunda-feira (15), os policiais foram informados que um grupo de pessoas estaria em um bar, supostamente armados e usando entorpecentes.

Ao chegar no estabelecimento, os militares viram os suspeitos, que logo fugiram. E, durante o acompanhamento, ainda segundo a PM, um dos suspeitos atirou contra os policiais e, na troca de tiros, foi atingido. O homem ainda chegou a ser levado para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O revólver usado por ele foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O nome do suspeito não foi divulgado pelos policiais militares.

