Casal é executado atrás de cemitério no Pará

As duas vítimas foram achadas essa manhã: crimes ocorreram durante a noite (Foto:Cleide Magalhães / O Liberal)

Corpos foram encontrados apenas na manhã deste sábado(23), por funcionários, após tiros serem ouvidos durante a tarde de sexta (21)

Os corpos de um casal, executado a tiros nos fundos do cemitério São Sebastião, na estrada Santana do Aurá, em Águas Brancas, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém foram encontrados na manhã deste sábado (23).

Homens do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) e da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local do crime. A área próxima ao muro onde ocorreram as mortes divide a área do cemitério com o vizinho condomínio Padre Pietro Gerosa.

Um grande matagal e áreas de mata tomam conta dessa parte de trás do cemitério. Na mata, os corpos estavam no chão, distante cerca de dois metros um do outro e próximos a uma poça grande de água da chuva.

Até por volta das 13h, as autoridades policiais ainda estavam no local investigando sobre os crimes. Porém, não tinham informações sobre a identidade nem a idade das vítimas.

Não havia nenhum familiar no lugar. Moradores disseram que eles sempre estavam pelo bairro, que residem nas vizinhanças e que seriam usuários de drogas. Eles, inclusive foram vistos andando juntos na rua do cemitério, na tarde desta sexta (22).

Vítimas foram vistas na véspera na área do conjunto (Igor Mota / O Liberal)

Por:Cleide Magalhães e Igor Mota

