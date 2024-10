Suspeito de latrocínio em Altamira é morto pela polícia no Pará

Foto: Reprodução/PC | Foram apreendidos uma pistola calibre 38, duas munições deflagradas, duas picotadas e uma intacta, além de R$ 122 reais em dinheiro.

Segundo a polícia, ao fazer uma checagem, os militares descobriram que Jackson já estava sendo procurado por participação em um roubo que aconteceu em Brasil Novo, no sudoeste do Pará, dias antes e fugiu com um comparsa em direção ao KM 80, na área rural de Medicilândia, sudoeste. Na mesma localidade, cometeu uma tentativa de homicídio contra uma vítima e estava foragido desde então. Com essas informações, a Polícia Militar iniciou buscas por Jackson no quarto em que ele estaria hospedado e no segundo andar do hotel, viram um homem com as mesmas características.

Segundo a polícia, na última terça-feira (22), foi dada a voz de parada, mas o suspeito teria sacado uma arma e atirou contra os agentes que revidaram acertando um tiro nele. Um contato teria sido feito com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas a ambulância estava a caminho de Altamira. Os próprios policiais levaram Jackson ao Hospital Municipal de Medicilândia, mas ele morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Foram apreendidos uma pistola calibre 38, duas munições deflagradas, duas picotadas e uma intacta, além de R$ 122 reais em dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil em Medicilândia.

Jackson teria uma longa ficha criminal, ele é o principal suspeito de matar Joseph Gomes Pinheiro, assassinado no dia 27 de julho deste ano em Altamira. Na época, Joseph havia acabado de chegar em casa e quando estava a caminho do banheiro encontrou os criminosos. Durante o assalto, a vítima reagiu e travou uma luta corporal com o atirador, ele foi atingido por diversos golpes de arma branca, do tipo faca, ele morreu ainda no local.

A moto de cor azul de Joseph foi levada pelos assaltantes e encontrada com Jackson cerca de dois meses depois em Medicilândia após uma denúncia anônima. Os policiais constataram através do sistema que a moto pertencia à vítima. Além do veículo, também havia sido levado da residência cerca de 10 mil reais em dinheiro.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/09:51:17

