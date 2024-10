Canaã dos Carajás recebe o Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos

Movimenta Cultura – Creditos: Rodrigo Martin

O evento conecta cultura, inovação e criatividade como motores do desenvolvimento comunitário. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 06 de novembro.

No dia 9 de novembro, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, acontece o ‘Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos’, que busca ampliar o debate sobre a importância da cultura local no desenvolvimento econômico dos territórios. Agentes culturais, produtores, gestores, artistas e demais interessados têm até o dia 06 de novembro para fazerem sua inscrição. O Seminário, realizado pelo Instituto Vivas, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, será na Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo linktr.ee/movimenta.cultura ou na bio do Instagram: instagram.com/movimenta.cultura.

O ‘Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos’ é um desdobramento do projeto Movimenta Cultura, que, desde 2023, realiza o Ciclo Formativo em Gestão da Cultura. Esta ação formativa, fomentada e articulada pelo Instituto Cultural Vale, busca promover a capacitação, a profissionalização e a geração de emprego e renda no setor cultural, com circulação pelas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Em 2024, o projeto aprofunda a discussão sobre o papel das cidades como ambientes de interação e a importância da arte como instrumento de manifestação e mudança social.

“Este Seminário traz na sua essência um debate sobre o papel da cultura local como parte da construção de territórios criativos. Entendemos que o primeiro passo é estabelecer espaços de convivência e trocas de experiências entre os fazedores de cultura das cidades, locais onde, de fato, tudo acontece. A mobilização para mantermos o diálogo e a criação de processos formativos contínuos, permeados pela ideia de inovação e de criatividade, é um caminho para pensarmos como estratégia de desenvolvimento local e sustentável”, afirma Maria Helena Cunha, coordenadora pedagógica do Instituto Vivas.

O ‘Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos’, portanto, destaca temas e experiências inspiradoras dedicadas à cultura local e sua relação com a realidade atual e a projeção de futuros, com foco em territórios criativos, que são espaços de mobilização e de pertencimento coletivo. A programação, que acontecerá ao longo de todo o dia 9 de novembro, começa com a palestrante convidada Beatriz Gondim Matos, professora da UFCA (Universidade Federal do Cariri), e a mediadora da mesa, Solanda Steckelberg, fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, em que serão abordadas as práticas transversais da gastronomia. Nas mesas seguintes, mediadas por Maria Helena Cunha, gestora cultura e coordenadora pedagógica do Instituto Vivas, o Seminário conta com os convidados: Alemberg Quindins, que é criador da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri; Solanda Steckelberg, apresentando a experiência do Centro Cultural Tatajuba, localizado em Imperatriz, no Maranhão; Patkare Kayapó, Presidente da Associação Pykôre, e Mizael Lima da Silva, Coordenador Executivo da Associação Pykôre; Clodoaldo Souza, Arte-educador e pesquisador de folclore, coordenador do Ponto de Cultura Raízes Parauara; e Liane Gaby, jornalista com 27 anos de atuação em projetos culturais e impacto social, presidente do ICAA (Instituto Cultural Amazônia do Amanhã).

Trajetória do Movimenta Cultura

Em sua primeira edição, que teve início em abril de 2023 e foi finalizada em março de 2024, o projeto realizou 61 oficinas voltadas à Gestão da Cultura, circulando por 34 territórios, em 5 estados (Amazonas, Pará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo), e tendo 926 pessoas certificadas. Para atender às diferentes demandas de cada território, foi adotada uma metodologia com formato flexível, estruturada de acordo com um levantamento de necessidades locais.

No Pará, o projeto passou por Belém, Serra Pelada (Curionópolis), Marabá, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, Eldorado do Carajás, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. Ao longo da programação de 22 oficinas, foram mais de 400 participantes. O Movimenta Cultura é um projeto de formação, itinerante e gratuito, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Vivas, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SERVIÇO:

Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos

Data: 09 de novembro de 2024

Horário: 10h às 20h

Local: Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II).

Inscrições: até 06 de novembro, pelo link: linktr.ee/movimenta.cultura ou na bio do Instagram: instagram.com/movimenta.cultura

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos – 2024 Local: Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II, Canaã dos Carajás – PA) Dia 9/11 – 10h às 20h Abertura Institucional: 10h00 – 13h00 Mesa 1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte – práticas e transversalidades da Gastronomia Ementa: O Brasil, sendo um país rico e desigual, exige iniciativas conectadas com a realidade local. Como podemos articular territórios com a ideia de segurança alimentar? A gastronomia pode valorizar a cultura alimentar e o bioma local, e o debate abordará essa relação entre cultura, gastronomia e segurança alimentar, com exemplos de territórios criativos pelo Brasil. Palestrante: Beatriz Gondim Matos – Professora da UFCA, doutora em Administração, especialista em Economia Criativa e Gastronomia. Mediação: Solanda Steckelberg – Fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, com 28 anos de atuação na área cultural. Apresentação artística Mesa 2: Cultura, Educação e Arte – Caminhos de Transformação: 15h00 – 17h00 Ementa: Esta mesa discutirá o papel transformador de espaços de cultura e educação ao democratizar o acesso à arte, cultura e patrimônio. Serão exploradas as estratégias que fomentem o desenvolvimento de territórios e geram transformações positivas nas comunidades. – Centro Cultural Tatajuba: O papel transformador da cultura e educação no Maranhão. Solanda Steckelberg – Fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, com ampla experiência em gestão cultural; – Territórios Culturais e Educação Integrada – Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri. Alemberg Quindins – Criador da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri e reconhecido por sua atuação na produção cultural. Mediação: Maria Helena Cunha – Gestora cultural, coordenadora pedagógica do Instituto Vivas. Intervalo: 17h00 – 18h00 Mesa 3: Arte e Cultura – O Território como Espaço de Convivência: 18h00 – 20h00 Ementa: A mesa propõe um diálogo sobre diferentes experiências de ações culturais e formativas que promovem o território como espaço de convivência e de transformação social por meio da arte. – Associação Indígena Pykôre: Raízes vivas e transformações na Amazônia. Patkare Kayapó – Presidente da Associação Pykôre, defensor da cultura e território Kayapó, representando sua tradição e identidade na preservação do Urucum e outros aspectos culturais. Mizael Lima da Silva – Coordenador Executivo da Associação Pykôre, com atuação em projetos voltados à sustentabilidade e proteção cultural dos povos indígenas Kayapó. – Raízes Parauara: Cultura viva e conexões comunitárias em Parauapebas Clodoaldo Souza – Arte-educador e pesquisador de folclore, coordenador do Ponto de Cultura Raízes Parauara, com projetos voltados para a valorização e preservação da cultura popular do Pará; – ICAA: Promovendo a transformação cultural e sustentável na Amazônia Liane Gaby – Jornalista com 27 anos de atuação em projetos culturais e impacto social, presidente do ICAA, pioneira em iniciativas que promovem a sustentabilidade e a cultura na Amazônia. Mediação: Maria Helena Cunha – Gestora cultural, coordenadora pedagógica do Instituto Vivas.

