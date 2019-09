Com apoio dos índios mundurukus bloqueio da BR 163 por garimpeiros em Moraes Almeida entra no terceiro dia

PRF auxilia motorista no Bloqueio em Moraes Almeida (Foto:Reprodução)- Os manifestantes bloquearam a rodovia para cobrar compromisso do governo para não ter suas maquinas destruídas e a legalização dos garimpos na região.

O movimento tem apoio dos indígenas Mundurukus de Jacareacanga eles reivindicam em carta a interferência do Presidente Jair Bolsonaro. “Vamos assumir o movimento e a rodovia não vai mais abrir”,escreveram.

A rodovia continua fechada, eles aguardam uma confirmação de audiência com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente.

Leia Também:ICMBio tira autonomia de fiscais e exige autorização para queima de máquinas apreendidas

*Bloqueio de rodovia entra no segundo dia com fila de 40 km na BR 163 em Moraes Almeida (PA)

Nesta quarta-feira (11), entra ao terceiro dia o protesto de garimpeiros na BR-163, em Moraes Almeida distante 300 km do porto de Miritituba no estado do Pará.

Os manifestantes em acordo com PRF (Policia Rodoviária Federal) continuam liberando a via a cada seis horas. A passagem de veículos – pelas duas vias – acontece durante uma hora e depois o bloqueio é retomado. A fila de caminhões ultrapassa os 40 km na rodovia, o maior numero são de carretas carregadas com destino aos portos de Miritituba e Santarém.

Manifesto

Os Garimpeiros cobram a legalização dos garimpos na região. Os manifestantes exige a paralisação das ações contra os garimpeiros na região e pede compromisso do governo para garantir a segurança dos equipamentos. Durante operações de fiscalização, aparelhos utilizados na extração de ouro dentro de áreas protegidas e garimpos ilegal foram destruídos por agentes fiscais do ICMBio.

A crise agravou nesta terça-feira(10), após o Ministério do Meio Ambiente exonerar o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará, coronel Evandro Cunha, assim que ele afirmou durante audiência pública em Altamira que iria parar a destruição de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais no estado.

Leia mais:EXONERAÇÃO- Chefe do Ibama no Pará é demitido após dizer que pararia queima de máquinas de garimpo

Nesta quarta-feira (11) ainda não tinha confirmado a audiência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

“A rodovia permanece bloqueada até que o ministro nos receba, se persistir vamos fechar sem abrir”, temos apoio dos índios, argumentou uma liderança para o Jornal Folha do Progresso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...