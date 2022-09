Suspeito de matar influencer paraense é preso na Bahia

(Foto:Reprodução) – Um homem, identificado como Lucas Rodrigues Barbosa, foi preso no fim da tarde de segunda-feira, 26, em Coração de Maria, no estado da Bahia, suspeito do assassinato do digital influencer Rodrigo Pereira de Carvalho, conhecido na internet como Rodrigo Marques.

O crime aconteceu no dia 4 de setembro, em Redenção, sul do Pará. O motivo do assassinato ainda não foi divulgado.

À época, Rodrigo Marques foi encontrado morto atrás de uma casa de festas com ferimentos causados por pedradas na região do rosto e da cabeça. Rodrigo era um humorista bastante conhecido na internet, bem como um defensor dos direitos da causa LGBTQUIA.

A autoria do crime foi atribuída a Lucas Rodrigues Barbosa após investigações realizadas pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense, por meio da Delegacia de Polícia e da Delegacia de Homicídios de Redenção, com apoio do Núcleo de Investigação. Segundo a Polícia Civil, “diversas provas técnicas foram produzidas, as quais apontam e comprovam, sem dúvidas e questionamentos, a autoria delitiva como sendo de Lucas”.

Suspeito foi encontrado na fazenda da irmã, na Bahia

Com a descoberta e comprovada a autoria do crime, um mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz criminal da Comarca de Redenção, atendendo à representação feita pela Polícia Civil do Pará, em harmonia com o entendimento do Ministério Público.

As investigações indicaram que Lucas Rodrigues Barbosa, na noite posterior ao crime, fugiu da cidade de Redenção e foi para o interior do estado da Bahia, passando a se esconder na fazenda de sua irmã. A propriedade rural fica no município de Coração de Maria (BA), distante cerca de 1.700 km de Redenção (PA).

A prisão aconteceu durante a Operação Sangue Frio, realizada em parceria entre a Polícia Civil do Pará (PCPA) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA). Em nota, a PCPA informa que Lucas “ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando a transferência ao Estado do Pará para responder pelo delito praticado”. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 27/09/2022/

