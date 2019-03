Suspeito de matar menino de 4 anos em arena é preso

Edem foi preso ao lado da companheira, Danielle. Ele é acusado de cometer um duplo homicídio em março deste ano. (Foto: via WhatsApp)

Foi preso na manhã desta segunda-feira (28), na Ilha de Cotijuba, em Belém, Edem Teixeira Cirino, o “Playboy”, acusado de realizar um duplo homicídio em março deste ano, em uma arena de futebol do bairro da Sacramenta. Na ocasião, foram mortos um homem e um menino de apenas 4 anos.

O crime ocorreu em 20 de março, quando Edem chegou no local de bicicleta na area e começou a efetuar os disparos. O alvo do ataque era Cleiderson Soeiro da Silva, de 30 anos, conhecido como “Charque”, que morreu no local. Os disparos também acertaram o menino Lucas Nunes Castro, de 4 anos, que estava no local assistindo o pai jogar. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

Edem foi preso por volta das 6h, por policiais civis, durante a “Operação Playboy”. Ele cumpria regime semi-aberto por roubo qualificado e homicídio, além de ser acusado das mortes ocorridas na arena de futebol. Edem foi capturado em uma pousada na praia do Vai Quem Quer, ao lado da companheira, identificada pelo nome Danielle.

Ambos foram encaminhados para a Seccional da Sacramenta, de onde ele seguirá para o Sistema Penal.

