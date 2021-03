Fiscalização de madeireiras aplica quase R$2 milhões em multas em Tucuruí

Ações resultaram na aplicação de R$ 1.973.018,85 em multas (Foto:Divulgação)

Entre os dias 23 e 26 de março, o Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Ala 9, apoiou a logística de fiscalizações em madeireiras no município de Tucuruí, no Pará. A missão ocorreu em coordenação com a Polícia Federal, Polícia Militar do Estado do Pará, Ibama e Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tucuruí, com auxílio do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva (23º Esq Cv Sl) e do 2º Batalhão de Aviação do Exército.

Realizadas em dez serrarias, as ações resultaram na aplicação de R$ 1.973.018,85 em multas e na apreensão de um total de 2.762,17 m3 de madeira, sendo 2.217,67 m3 de toras, 256 m3 de madeira serrada e 288,5 m3 de resíduo florestal. Os locais estão sendo investigados pelo armazenamento e beneficiamento de madeira extraída de forma ilegal.

Militares do 23º Esq Cv Sl auxiliaram na logística e segurança nas ações de apreensão e transporte de madeira em situação irregular. Nesta operação, foram empregados quarenta militares, duas motocicletas e sete Viaturas Táticas Leves (VTL). As apreensões estão no contexto da Operação Verde Brasil 2, que tem o objetivo de combater crimes e delitos ambientais na Amazônia Legal. Por meio destas ações, o Comando Conjunto Norte contribuiu para a redução do desmatamento ilegal das reservas ambientais situadas na região de Tucuruí (Com informações do Comando Conjunto Norte).

Por:Dilson pimentel

27.03.21 14h45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...