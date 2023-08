Suspeito de matar o primo com golpe de faca no peito é preso em Santarém

Antônio Eliésio Oliveira da Costa, de 45 anos, é suspeito de matar o primo com um golpe de faca no peito — Foto: Reprodução TV/Tapajós

Antônio Eliésio Oliveira da Costa, de 45 anos, foi preso ao se dirigir ao fórum do município na segunda-feira (7).

Foi preso na segunda-feira (7), o principal suspeito de matar o primo a facadas no bairro Liberdade em Santarém, oeste do Pará, no dia 13 de julho. A prisão aconteceu após ele se apresentar no fórum de justiça do município.

O suspeito foi identificado como Antônio Eliésio Oliveira da Costa, de 45 anos. Ele era considerado irmão de criação da vítima, identificada como Kaliu Oliveira , de 25 anos. Os dois moravam na mesma casa.

A princípio, a linha de investigação seguia a versão de que o suspeito teria chegado alterado em casa, mas na verdade a vítima chegou por último no local após assistir o jogo de futebol em um bar.

Imagens de câmeras de monitoramento do bar em que a vítima esteve antes de ser assinada, mostram Kaliu agindo normalmente. De acordo com a investigação não havia motivos para ele estar irritado já que seu time de futebol havia ganhado.

“A vítima ja tinha registrado uma ocorrencia no inicio do ano de uma outra briga que tambem havia terminado com uma facada e dessa vez ele o atingiu de maneira fatal e o Kaliu acabou nao tendo tempo nem de ser socorrido devido a gravidade dos ferimentos” disse a delegada Raissa Beleboni.

O mandado de prisão foi recebido pela delegacia na tarde de sexta-feira (4), mas o suspeito não foi encontrado em casa. Diante disso, ele foi preso quando se apresentou no fórum na segunda (7).

O crime

Kaliu foi assassinado na frente da casa em que morava com um golpe de faca no peito desferido pelo primo Antônio Eliésio Oliveira da Costa. O crime aconteceu por volta de 23h30 do dia 13 de julho na rua Silvério Sirotheau, bairro Liberdade.

De acordo com irmã da vítima, a relação entre ele e o suspeito sempre foi marcada por muita discussão e briga.

Após o crime, o suspeito fugiu e somente o advogado do mesmo esteve na delegacia e informou que o cliente iria se apresentar assim que possível.

Fonte: g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/18:29:25

