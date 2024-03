Suspeito de negociar joias e bens de Bolsonaro, pai de Mauro Cid será ouvido pela PF nesta terça

O rosto de Lourena Cid foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar esculturas recebidas pelo governo como presente oficial (Divulgação / Alesp)

O ex-presidente ganhou joias e presentes, e investigações da PF mostram que os itens começaram a ser negociados nos EUA em junho de 2022.

O general Mauro Cesar Lourena Cid, pai de Mauro Cid, será ouvido pela Policia Federal (PF) nesta terça-feira (26), sobre a investigação que apura venda de joias sauditas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. Segundo o advogado do general e do filho, Cezar Bittencourt, o depoimento está agendado para 14h.

No exercício do mandato, Bolsonaro ganhou joias e presentes, e investigações da PF mostram que os itens começaram a ser negociados nos EUA em junho de 2022. Entre elas estava um kit de joias composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro em uma viagem oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019.Ainda de acordo com as apurações da corporação, o general da reserva do Exército era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos. A PF diz que ele recebia os valores em sua conta bancária. O pai de Cid ocupava, desde 2019, um cargo no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), em Miami.

Reflexo mostra rosto de Lourena CidO rosto de Lourena Cid foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar esculturas recebidas pelo governo como presente oficial. Os investigadores afirmam que, ao fotografar a caixa com os itens para pedir uma avaliação do valor em lojas especializadas, Mauro Lourena Cid acabou deixando seu rosto aparecer no reflexo.

A Polícia Federal aponta que, após transportarem as esculturas para os EUA no mesmo avião presidencial que levou Jair Bolsonaro ao país, às vésperas do fim do mandato em 2022, Mauro Barbosa Cid pediu que o pai, Mauro Lourena, fosse às lojas de joias. O general, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) nos anos 1970, teria tentado vender as joias nos dias 3 e 4 de janeiro de 2023, mas não conseguiu.A PF também obteve mensagens em que Mauro Lourena Cid (pai) avisa a Mauro Barbosa Cid (filho) que 25 mil dólares precisavam ser entregues a Jair Bolsonaro em dinheiro, para que a origem não seja identificada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/10:20:25

