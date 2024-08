Suspeito de sequestrar lancha com passageiros no PA é preso no AP

Foto: Reprodução / Polícia civil do Amapá | Já é a segunda prisão do caso. Buscas estão sendo realizadas para localizar o terceiro criminoso envolvido no sequestro.

A polícia prendeu nesta segunda-feira (26) mais um suspeito de sequestrar uma lancha com 23 passageiros no município de Porto de Moz, no nordeste do Pará. Na última sexta-feira (23), um homem também foi preso em Santana, na região metropolitana de Macapá.

O suspeito preso nesta segunda foi apontado como chefe da facção criminosa que sequestro a embarcação.

Segundo a Polícia Civil do Amapá, ele se apresentou voluntariamente na delegacia e ficou em silêncio durante o depoimento.

O caso está sendo investigado pelas Polícias Civis do Pará e do Amapá. Buscas estão sendo realizadas para localizar o terceiro criminoso envolvido no sequestro.

Os suspeitos devem responder pelo crime de roubo majorado, que é quando há violência ou grave ameaça às vítimas.

Entenda o caso

A embarcação Expresso Fonseca saiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino a Porto de Moz, no oeste paraense, na segunda-feira (19). No total, 23 pessoas estavam a bordo, incluindo a tripulação.

A lancha foi encontrada na terça-feira (20), na comunidade do Anauerapucu, em Santana (AP), distante a 417 quilômetros do local de partida.

Os piratas fingiram ser passageiros e, depois de anunciar o assalto, abandonaram as vítimas em uma ilha, onde ficaram sem água potável e sem comida. Elas foram resgatadas por um ribeirinho depois de 19 horas.

A viagem entre Gurupá e Porto de Moz dura cerca de duas horas, na lancha rápida. Ao longo do trajeto, a embarcação faz paradas – como se fossem conexões ou escalas – em comunidades ribeirinhas, onde alguns passageiros desembarcam e outros embarcam.

A última parada “oficial” que a Expresso Fonseca fez foi na Vila de Tapará, onde um médico embarcou. Após a lancha sair, os suspeitos anunciaram o assalto e ordenaram que os passageiros ficassem de cabeça baixa e não olhassem para eles.

Os assaltantes utilizaram armas de fogo e facões para intimidar as vítimas. Duas passageiras contaram ao g1 que os suspeitos agrediram, com coronhadas, o cobrador e o piloto da lancha.

Os suspeitos seguiram para a Vila Turica, onde abasteceram e seguiram viagem no sentido de volta à Gurupá. Ao perceberem que lancha estava pesada e, portanto, consumindo mais combustível, decidiram abandonar as vítimas na ilha deserta e seguiram com a embarcação.

As vítimas foram resgatadas por um ribeirinho, que estava ajudando nas buscas para localizar os passageiros. Ele passava pela praia em uma pequena embarcação e ouviu o pedido de socorro.

Cronologia da viagem e sequestro da lancha:

📅 19 de agosto:

Saída do barco: rio Amazonas, às 10h, partindo de Gurupá

Parada na Vila Tapará para embarque e desembarque: rio Amazonas, por volta de 11h30. O lugar fica distante 30 minutos de Porto de Moz (destino final)

Assalto e sequestro da lancha: logo após a saída da Vila Tapará

Passageiros abandonados: por volta das 13h50 de segunda-feira, no rio Amazonas, em praia na Ilha Grande de Gurupá

📅 20 de agosto:

Passageiros resgatados por ribeirinho: por volta de 9h, no rio Amazonas, em praia na Ilha Grande de Gurupá

Lancha encontrada: às 13h30 de terça-feira (20), na entrada do Rio Vila Nova, próximo à comunidade Anauerapucu (Santana-AP).

Fonte: G1 PA

