Suspeito de tentar matar dois homens morre em intervenção policial em Medicilândia | PA

Arma, droga e dinheiro apreendidos | Foto: Reprodução

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 01.

Uma intervenção policial terminou com a morte de um indivíduo suspeito de ser o autor de dupla tentativa de homicídio ocorrida na cidade de Medicilândia (PA). Segundo apurou a nossa reportagem, o caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 01/08, no centro da referida cidade. O suspeito identificado como sendo o nacional, Antônio de Sena Lopes, de 24 anos, o qual teria reagido a ação policial efetuando disparos de revólver contra a guarnição da Polícia Militar, após o mesmo ser localizado num quarto de hotel onde estava homiziado depois de tentar contra a vida de dois homens.

A Guarnição de Polícia Militar foi acionada por volta das 01:45h para atender uma ocorrência, sendo informada por populares sobre um indivíduo que tinha sofrido uma tentativa de homicídio e que ele estaria em via pública ainda baleado, na Travessa Pedro Lima, Bairro Centro. Após chegar ao endereço os policiais constataram a veracidade dos fatos, encontrando no local dois nacionais feridos, Lucivaldo Santos Xavier, de 20 anos e Jobson da Silva, de 48 anos, que haviam sido baleados por dois indivíduos. Os populares informam que os atiradores estavam numa motocicleta alta, que, após efetuarem os tiros eles saíram tomando rumo ignorado.

Uma das vítimas do baleamento contou aos policiais que conhecia um dos autores do crime e indicou o endereço do local onde o comparsa dele estava hospedado. De posse do endereço os policiais foram até ao hotel onde avistaram um indivíduo sair correndo deixando a porta de um dos quartos em que estava, entre aberta, sendo possível aos policiais visualizarem outro indivíduo com uma arma de fogo em punho, do tipo revólver calibre 38, momento que foi dado voz de parada, sendo a ordem ignorada e logo em seguida o mesmo teria efetuado disparos contra a guarnição policial. Em seguida a injusta agressão foi repelida, quando 3 integrantes da Guarnição efetuaram disparos para neutralizar a ação do suspeito, o qual foi alvejado. Os policiais removeram o indivíduo conduzindo ele com vida para o Hospital Municipal de Medicilândia para ser realizado os procedimentos de primeiros socorros, mas o suspeito acabou evoluindo a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

No interior do quarto a PM realizou uma busca minuciosa quando foi possível apreender: 01 arma de fogo do tipo revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas, arma essa que estava em posse de Antônio. Foi encontrado ainda o valor em espécie de R$ 657,00, 7 gramas de substância entorpecente análoga a maconha e 21 gramas de substância entorpecente análoga a crack.

Após os fatos a guarnição de Polícia Militar dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia para apresentações dos objetos apreendidos e demais procedimentos cabíveis.

Não há informações sobre o estado de saúde das duas pessoas baleadas.

Também não há informações sobre o suspeito que fugiu.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:09:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...