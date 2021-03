Suspeito de tráfico de entorpecentes é preso pela polícia em Moraes Almeida (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta de 01h30 desta terça-feira (02), a Polícia Militar do 103º Posto de Policiamento Destacado (103º PPD) realizou a prisão de um homem suspeito de tráfico de entorpecentes no distrito de Moraes Almeida (PA).

