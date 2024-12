Homem é detido em bar por agressão e tráfico de Drogas em Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Na madrugada do dia 08 de dezembro de 2024, por volta da 01:00, uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a um bar conhecido como “Bar do Cachopa”, localizado na Rua Tiradentes, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, sudoeste do Pará.

No local, foi constatado que uma mulher, identificada como Carla Pereira Braz, estava sendo agredida por Edir Alaor de Bolba. A vítima apresentava marcas de violência no rosto, enquanto o agressor se mostrava visivelmente alterado.

Durante a abordagem, a guarnição realizou uma revista no local e encontrou 37 papelotes de uma substância análoga a crack, pesando 95 gramas, além de R$ 435 em dinheiro, distribuídos em notas de pequeno valor.

Edir Alaor de Bolba recebeu voz de prisão por agressão física e tráfico de entorpecentes. Tanto ele quanto a vítima foram encaminhados para a Delegacia Civil de Novo Progresso, onde serão tomadas as providências legais.

A ação reafirma o compromisso das autoridades locais em combater a violência e o tráfico de drogas na região.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/08:23:39

