Veja: Cinco pessoas morrem em acidente com viatura no Pará

Viatura da Polícia Militar se chocou com carro em grave acidente na BR-010.

Uma viatura da Polícia Militar se chocou com um veículo particular, na tarde deste sábado (23), na rodovia BR 010-, conhecida como Belém-Brasília. Cinco pessoas morreram, entre elas dois policiais.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Aurora do Pará, no nordeste paraense, quando uma viatura da Polícia Militar se chocou com um carro de passeio, que vinha em sentido contrário.

Populares ainda tentaram realizar os primeiros socorros ainda no local do acidente.

Os policiais que vieram a óbito são os soldados Fidélis, do 22º BPM, e Douglas, do 18º BPM. Um terceiro policial estava na viatura e ficou gravemente ferido, sendo conduzido a um hospital.

As outras três vítimas que morreram estavam no carro particular.

A Polícia Cientifica foi acionada para realizar o trabalho de remoção dos corpos.

Fonte: Diário online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/20:50:55

