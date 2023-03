Suspeitos de roubar aeronave apreendida em operação da PF são presos no Pará

Imagens do circuito interno do hangar mostra o roubo da aeronave — Foto: Ascom/Polícia Federal

Crime foi cometido em Redenção (PA) no final de 2022 e investigações apontam que suspeitos invadiram propriedade, fizeram moradores de reféns, entraram no hangar e retiraram a aeronave. Mandados foram expedidos em Redenção. Um seria para ser cumprido em Sorocaba (SP).

A Polícia Federal deflagrou a Operação Encomenda Aérea, nesta quinta-feira (2), para desarticular uma associação criminosa que roubou um avião em setembro de 2022. Foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Redenção, no Pará, e de Sorocaba, em São Paulo.

Na casa de um dos alvos de prisão foi encontrada uma pistola com numeração raspada, por isso ele foi preso também pelo flagrante de posse ilegal de arma de fogo.

Um dos três mandados de prisão emitidos pela Justiça Federal de Redenção não foi cumprido, pois o alvo não foi encontrado no endereço, em Sorocaba.

A operação Encomenda Aérea tem o objetivo de desarticular a associação criminosa que roubou, no dia 26 de setembro do ano passado, uma aeronave, apreendida pela PF na operação Terra Desolata, no final de 2021.

A aeronave estava guardada em um hangar seguro de propriedade privada e sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Redenção/PA, na condição de fiel depositária.

