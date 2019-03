Suspeito de matar companheira com 34 facadas é absolvido

Crime aconteceu em 2014, no distrito de Outeiro. A sentença saiu no Dia Internacional da Mulher.

Ivanilson Gaspar de Carvalho, 40 anos, foi submetido a um julgamento de mais de treze horas nesta sexta-feira (8), em sessão realizada no tribunal do juri do Fórum de Belém, acusado de assassinar a companheira com quem mantinha um relacionamento há mais de duas décadas. A vítima foi a idosa Maria Eunice Ewerton, de 69 anos. Ela foi morta com 34 facadas, desferidas principalmente na região do pescoço, dentro da própria casa. O crime aconteceu em 18 de setembro de 2014, no bairro de Itaiteua, distrito de Outeiro, em Belém.

O acusado respondia em liberdade. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida, pois uma importante testemunha do caso não compareceu. Na época, o juiz decidiu adiar o julgamento e concedeu liberdade para o réu. No dia do crime, Ivanilson contou à polícia que Maria Eunice teria caído da rede e batido com a cabeça, mas agentes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves constataram que as lesões no corpo da mulher eram incompatíveis com o acidente que o marido havia descrito.

Pela manhã foram ouvidas três testemunhas, uma delas o suposto executor das facadas, que foi preso por crime de latrocínio cometido cinco dias depois. As outras duas são filhas da vítima. A sentença foi divulgada pouco depois das 22h. O júri considerou Ivanilson Carvalho inocente da acusação de homicídio.

O marido da aposentada contou à equipe da Divisão de Homicídios que, por volta das 10h30 do dia 18 de setembro de 2014, estava limpando o quintal de casa enquanto a esposa conversava com duas vizinhas no interior do imóvel. Assim que elas saíram, ele teria entrado na casa e encontrado a mulher caída, com apenas parte do corpo dentro de uma rede. O rosto da vítima estava ensanguentado e apresentava uma grave fratura. Ivanilson disse que chegou a ligar para uma filha de Maria Eunice, que o aconselhou a acionar o SAMU. Quando a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou já constatou a morte da idosa.

Vizinhos afirmaram que o casal vivia em aparente harmonia. Pouco tempo antes de morrer, a aposentada confidenciou às amigas que recebeu bastante dinheiro, mas o valor não foi informado.

