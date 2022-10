Campanha do candidato ao governo de São Paulo diz que Tarcísio foi alvo de um atentado durante agenda em comunidade paulista (Foto:Reprodução)

Tarcísio de Freitas encerra agenda após tiros na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo

Tarcísio de Freitas foi alvo de atentado durante evento de campanha

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi alvo de um atentado a tiros na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a assessoria da campanha de Tarcísio, ele participava de uma agenda quando criminosos dispararam contra o prédio em que estava.

Segundo a assessoria do candidato, a agenda foi interrompida após criminosos atirarem contra o prédio em que estava Tarcísio.

Por meio das redes sociais, o candidato afirmou que todos da equipe estão bem e que um criminoso foi baleado. “Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1o Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da PM de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, escreveu.

O candidato visitava o Polo Universitário de Paraisópolis na manhã desta segunda. Ele estava no terceiro andar do prédio quando os disparos começaram. Tarcísio deixou o local cerca de 20 minutos depois, acompanhado de seguranças e escolta policial.

Tarcísio de Freitas sofre atentado na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo #Itatiaia https://t.co/tPIN8JT3xI — Itatiaia (@itatiaia) October 17, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/12:59:20 com informações do Portal Itatiaia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...