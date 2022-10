Cinco trabalhadores morrem após cair de 25 metros de altura em Nova Mutum (MT)

As vítimas caíram após um cabo de aço, que segurava um guindaste onde trabalhavam, se romper, segundo os bombeiros.(Foto:Reprodução)

Cinco funcionários de uma empresa terceirizada morreram após um cabo de aço, que segurava um guindaste onde trabalhavam, se romper. Os trabalhadores despencaram de uma altura de 25 metros. O acidente aconteceu na sexta-feira (14), em uma indústria de etanol em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve no local para o resgate das vítimas.

Todos foram socorridos pela equipe de brigadistas da empresa até a chegada dos bombeiros, que levou os cinco para o Hospital Regional do município.

Um dos funcionários, Fernando Pereira Lima, de 34 anos, morreu no hospital, no mesmo dia do acidente.

Os outros quatro, identificados como Wanderson Lacerda de Castro, de 26 anos; os irmãos Jairo da Silva Lago, de 20 anos e Fausto da Silva Lago, de 26 anos, além de Atalibio Lacerda dos Santos, de 32 anos, também não resistiram e morreram nesse sábado (15).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53 com informações G1MT

